Vali Bilmez, yangında iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti



VAN, (DHA)VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesindeki Rus pazarında çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesindeki Rus pazarında çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafla görüşüp, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili kurum yetkililerinden bilgi aldı.

İş yerleri zarar gören esnafla kaymakamlıkta bir araya gelen Vali Bilmez, yangının elektrik kontağından çıktığını ifade ederek, "Adli soruşturmayla olayın farklı bir boyutu olup olmadığı da değerlendirilecek. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından enkaz en kısa sürede kaldırılacak. Pasajda bulunan işyerleri içindeki eşyalarla birlikte kullanılmaz hale geldi. Savcılık şu anda yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Yaklaşık 20 yıllık bir kooperatif işletmesidir. İlçenin en işlek pasajı aynı zamanda. Kısa süre içinde inşallah enkazı kaldırma çalışmalarımız başlayacak. Bütün esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın" dedi.

Ziyarette, Vali Bilmez'e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Özalp Kaymakamlığı'na vekalet eden Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman da eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-11-04 17:56:00



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