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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’daki göçmen kazasının ardından 2 organizatör gözaltında

İHA

Van’daki göçmen kazasının ardından 2 organizatör gözaltında

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı trafik kazasının ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 2 organizatör ile 37 kaçak göçmen gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; 3 gün önce VanErciş karayolu üzerinde minibüsün kaza yapması sonucu 1 göçmen şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili Y.Y. isimli şahsın tutuklandığı belirtildi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin bilgi ve bulgular doğrultusunda olay ile bağlantısı olduğu değerlendirilen İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan bir ev ve evin yanında bulunan eklentilerine operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, “Yapılan operasyonda ev ve eklentilerinde 37 yasadışı yollardan yurda giriş yapan düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen şahısların yanında bulunan ve göçmenleri getirdiği tespit edilen V.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Yakalanan düzensiz göçmenler ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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