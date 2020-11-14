Kazada yaralanan 13 göçmenin tedavisi sürüyor

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 13 yaralının tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor.

Tuşba ilçesi Timar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Çakırbey Mahallesi mevkisinde B.A. isimli şahsın yönetimindeki 04 D 5370 plakalı Ford Transit marka minibüsün Cuma sabahı 07.15 sıralarında kaza yapmıştı. Kazada araç şoförü hafif yaralanırken, düzensiz göçmenlerden 2'si hayatını kaybetmiş 27'si yaralanmıştı. Araç sürücüsü B.A.'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ederken, çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri ise sürüyor. 27 yaralıdan 8’i hafif yaralanırken, 10’u Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 9’u ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen 10 yaralıdan 4’ünün sağlık durumlarının iyi olmasıyla birlikte taburcu edilirken 2 ikisi ağır olmak üzere 4’ü servise çıkarıldı. Genel durumları iyi olan, ancak vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkları bulunan 4 yaralının tedavileri ortopedi, beyin ve göğüs cerrahisi servislerinde devam ediyor. Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde alınan bilgiye göre de 9 hastadan 5’i yoğun bakımda tedavi görüyor.

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