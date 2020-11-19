Müdür Sünnetçioğlu’ndan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Sünnetçioğlu’ndan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

İHA

Müdür Sünnetçioğlu’ndan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, karbonmonoksit gazı nedeniyle meydana gelen zehirlenme ve ölümleri engellemeye yönelik vatandaşları uyardı.
İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte sık görülmeye başlanan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı. Özellikle kış mevsimi dolayısıyla ısınma amacıyla kullanılan soba, kombi ve banyolardaki şofbenlerin sağlıksız baca bağlantılarından kaynaklanan karbonmonoksit gazının zehirlenmelere yol açtığını ifade eden Sünnetçioğlu, karbonmonoksidin renksiz, tatsız, kokusuz ve yanıcı zehirli bir gaz olduğunu ifade ederek, “Vücuda solunum yoluyla girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engellemesine sebep olduğu gibi zehirlenme ve ölüme neden olur.
Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin önüne geçmek için dikkatli ve tedbirli olunması gerekir. Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine sahip olup olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmeli. Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalı. Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmeli. Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave edilmelidir.
Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı. İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbonmonoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalı. Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli. Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı. Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalı. Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmeli. Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından 1 metre daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalı. Sağlık Bakanlığımıza bağlı ücretsiz aranabilecek Zehir Danışma Merkezinin 114 nolu telefon numarasından zehirlenmelerde yapılacak ilk yardım hakkında bilgi alınabilinir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çardakçı’dan Vali Bilmez’e ziyaret
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çardakçı’dan Vali ...
Van’da 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van’da 15 günlük yasaklama
Çaldıran Belediyesinden stabilize yol çalışması
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden stabilize yol çalışması
Van'da, 10 kilo sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, 10 kilo sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Başkale’de 10 kilogram sentetik hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 10 kilogram sentetik hap ele geçirildi
Başkale’de 7 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 7 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kaymakam Aslan esnafı dinledi, gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan esnafı dinledi, gençlerle bir araya ...
Kadınların elinde hayat bulan Van kilimleri, Avrupa ülkelerine pazarlanıyor
YEREL HABERLER Kadınların elinde hayat bulan Van kilimleri, Avrupa ...
25 yıldır gönüllü olarak inci kefalleri için suyun sıcaklığını ölçüyor
YEREL HABERLER 25 yıldır gönüllü olarak inci kefalleri için suyun ...
Milletvekili Arvas, Van’ın sorunlarını Bakan Kurum’a iletti
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas, Van’ın sorunlarını Bakan Kurum’a ...
Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan KOAH hastalarına ‘dışarı çıkmayın’ önerisi
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan KOAH hastalarına ...
Van TSO’nun yeniden dizayn ettiği iki hasta odası hizmete açıldı
YEREL HABERLER Van TSO’nun yeniden dizayn ettiği iki hasta odası ...
Vanspor FK - Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1
YEREL HABERLER Vanspor FK - Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1
2. Lig: Vanspor FK: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1
YEREL HABERLER 2. Lig: Vanspor FK: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1
Van'da terör operasyonu
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonu
Roka AVM 8. Şubesini açıyor
YEREL HABERLER Roka AVM 8. Şubesini açıyor
Van’da PKK/KCK terör örgüne yönelik operasyon
YEREL HABERLER Van’da PKK/KCK terör örgüne yönelik operasyon
Çaldıran Belediyesinin düzenlediği kampanyada 2 bin ünite kan bağışı alındı
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinin düzenlediği kampanyada 2 bin ...
Van Gölü’ndeki kayıtlı balıkçı teknelerine destek
YEREL HABERLER Van Gölü’ndeki kayıtlı balıkçı teknelerine destek
Van’da “En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi” hayata geçirildi
YEREL HABERLER Van’da “En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi” hayata ...
Van’da fırın denetimi
YEREL HABERLER Van’da fırın denetimi
Van’da 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Van'da uyuşturucu operasyonu
Başkan Vekili Sinan Aslan: “Sürekli yeni yollar açıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Vekili Sinan Aslan: “Sürekli yeni yollar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X