Müdür Sünnetçioğlu’ndan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, karbonmonoksit gazı nedeniyle meydana gelen zehirlenme ve ölümleri engellemeye yönelik vatandaşları uyardı.

İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte sık görülmeye başlanan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı. Özellikle kış mevsimi dolayısıyla ısınma amacıyla kullanılan soba, kombi ve banyolardaki şofbenlerin sağlıksız baca bağlantılarından kaynaklanan karbonmonoksit gazının zehirlenmelere yol açtığını ifade eden Sünnetçioğlu, karbonmonoksidin renksiz, tatsız, kokusuz ve yanıcı zehirli bir gaz olduğunu ifade ederek, “Vücuda solunum yoluyla girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engellemesine sebep olduğu gibi zehirlenme ve ölüme neden olur.

Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin önüne geçmek için dikkatli ve tedbirli olunması gerekir. Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine sahip olup olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmeli. Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalı. Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmeli. Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave edilmelidir.

Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı. İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbonmonoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalı. Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli. Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı. Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalı. Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmeli. Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından 1 metre daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalı. Sağlık Bakanlığımıza bağlı ücretsiz aranabilecek Zehir Danışma Merkezinin 114 nolu telefon numarasından zehirlenmelerde yapılacak ilk yardım hakkında bilgi alınabilinir" dedi.

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