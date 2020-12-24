İpekyolu Belediyesinden karla mücadele çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpekyolu Belediyesinden karla mücadele çalışması

İHA

İpekyolu Belediyesinden karla mücadele çalışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi ve mahallelerde yol açma çalışmalarına başladı.
Kent merkezinde ve kırsal mahallelerde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için oluşturulan karla mücadele ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda hummalı çalışma içerisine girdi. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ile Fen İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar küreme, greyder, kamyon ve kepçe olmak üzere toplam 25 araç ve 150 personelle Uzun Sokak, Erçek, Aktaş, Vali Mithat Bey Mahallesi’yle; Hastane ve Cumhuriyet caddelerinde yol ve kaldırım temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeye bağlı ekipler, kırsal ve merkez mahallelerde de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da tandır evinde yangın
YEREL HABERLER Van’da tandır evinde yangın
Başkan Akman’dan ‘Yapılandırma’ çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘Yapılandırma’ çağrısı
Erciş üzümü tescillendi
YEREL HABERLER Erciş üzümü tescillendi
Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadelesini ...
Ercişli gençler, kütüklerle yaptıkları kuş yuvası içine yem koyup, duvara astı
YEREL HABERLER Ercişli gençler, kütüklerle yaptıkları kuş yuvası ...
Van'da 220 kilo eroin ele geçirildi; polis 'Not alın not' yazdı
YEREL HABERLER Van'da 220 kilo eroin ele geçirildi; polis 'Not alın ...
Van merkezli 13 ilde 92 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı
YEREL HABERLER Van merkezli 13 ilde 92 milyonluk yasa dışı bahis ...
Van’da 3 aylık kar esareti başladı 320 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, uçak seferleri rötar yaptı Bahçesaray yolu trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Van’da 3 aylık kar esareti başladı 320 yerleşim ...
Van TSO ve SGK İl Müdürlüğünden ‘yapılandırma’ uyarısı
YEREL HABERLER Van TSO ve SGK İl Müdürlüğünden ‘yapılandırma’ ...
Meteorolojiden Van için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Van için kuvvetli yağış uyarısı
Van'da 320 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 320 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Van'da 320 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Van'da 320 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Van’da 220 kilo eroin ele geçirildi Kamyondaki kanepeye zulalanmış uyuşturucu polis engeline takıldı
YEREL HABERLER Van’da 220 kilo eroin ele geçirildi Kamyondaki ...
Van merkezli 12 ilde operasyon: 21 gözaltı
YEREL HABERLER Van merkezli 12 ilde operasyon: 21 gözaltı
Öğretim üyesinin hayvan sevgisi, yürekleri ısıtıyor
YEREL HABERLER Öğretim üyesinin hayvan sevgisi, yürekleri ısıtıyor
AK Parti’li Kartal’dan Vanspor’a destek
YEREL HABERLER AK Parti’li Kartal’dan Vanspor’a destek
Edremit’te ev yangını
YEREL HABERLER Edremit’te ev yangını
Erciş’te 586 öğrenciye tablet desteği
YEREL HABERLER Erciş’te 586 öğrenciye tablet desteği
Mahallede yaptıkları kardan adama maske taktılar
YEREL HABERLER Mahallede yaptıkları kardan adama maske taktılar
Van’da yoğun kar yağışı Bahçesaray yolu ile 372 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van’da yoğun kar yağışı Bahçesaray yolu ile 372 ...
Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürlüğüne Van'lı Ayyıldız getirildi
YEREL HABERLER Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürlüğüne ...
Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı
YEREL HABERLER Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı
Özalp ilçesinde kar yağışı
YEREL HABERLER Özalp ilçesinde kar yağışı
Çaldıran’da karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Çaldıran’da karla mücadele çalışması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X