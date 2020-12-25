Van'da kardan dolayı kapanan yollar açılıyor

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan 70 yerleşim yerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Van'da hafta başı etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağının durmasının ardından Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 15 mezra, Başkale'de 1 mezra, 44, Çatak'ta 14 mahalle 25 mezra, Edremit’te 1 mahalle, Gevaş’ta 1 mahalle 4 mezra ve Gürpınar’da 4 mahalle 7 mezra olmak üzere toplam kapalı bulunan 70 yerleşim yerinin yolu Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri tarafından açılması yönünde çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor.

Öte yandan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, VanHakkari yolu güzergahından bulunan 2225 Rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2730 Rakımlı Güzeldere Geçidinde de sürücülerin sıkıntı yaşamaması için iş makineleri ile kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

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