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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van TSO’dan maddi durumu iyi olmayan öğrencilere tablet

İHA

Van TSO’dan maddi durumu iyi olmayan öğrencilere tablet

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Meclis Başkanı Mehmet Yasin Ertürk, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Başkale Kaymakamlığına 55 adet tablet teslim etti.
Tablet tesliminin ardından açıklamalarda bulunan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Meclis Başkanı Mehmet Yasin Ertürk, yüzölçümü bakımından 6'ıncı, nüfus bakımından ise ülkenin 19’uncu büyük ili olan Van’ın yüzde 25’lik bir işsizlik oranı ile 80. sırada yer aldığını belirtti. Sosyoekonomik gelişmişlik bakımından son sıralarda yer alan Van’ın kişi başı milli gelirinin 14 binlerde olmasının da var olan ekonomik sorunları göz önüne serdiğini ifade eden Ertürk, “Bir biriyle bağlantılı olan ekonomik gelişmişlik ile eğitim, son bir yılda yaşananlar sonrası bir kere daha acı tabloyu bizlere göstermektedir. Zaten sıkıntılı ve yetersiz olan eğitim olanakları, korona virüs salgınında bir kez daha pik yaptı. Yüz yüze eğitime ara verilmesi sonrası başlatılan uzaktan eğitimin televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon gibi teknolojik cihazlar üzerinden yapılmaya başlaması, ilimiz ve bölgemizde ciddi sorunlara neden oldu. Evinde bilgisayar ve tablet gibi teknolojik ürünlerin bulunmaması gibi internet olanağı olmayan çocuklarımız eğitimlerinden geri kalmış, aileleri de bu durum karşısında çözüm bulamamıştır. Bu bir kader midir? Yoksa değiştirilebilir parametreler midir? Sorularının akla gelmesiyle birlikte genelde çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), özelde de Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) olarak bunun kader olmadığına inanıyoruz. Bu şehrin potansiyelleri ile bu parametreleri değiştirebileceğine inanıyoruz. Bu kapsamda, TOBB tarafından başlatılan ‘TOBB Küçük Parmaklar’ projesi ile 55 adet tablet, Başkale ilçemizde eğitimine devam edemeyen ihtiyaç sahibi çocuklarımız için kaymakamlığımıza teslimini gerçekleştirdik. Ayrıca, TOBB desteklerinin yanı sıra Van TSO Meclis Üyelerinin destekleri ile satın alınan 50 adet tableti de ilimizde ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştıracağız. Geleceğimiz ve bu ülkenin söz sahibi bireyleri olan çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmamaları adına destekte bulunan tüm Van TSO Meclis Üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Her zaman olduğu gibi bugünde sosyal meseleler konusunda duyarlı olan ve elinden gelen her türlü desteği sağlayan Van TSO, bundan sonrada şehri ve şehrinin her bireyi için seferber olacaktır. Aynı duyarlılığı başta kamu kurum kuruluşları, yerel yöneticiler ve tüm sivil toplum kuruluşlarından beklediğimizi de belirtmek isterim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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