Tedavileri tamamlanan sincaplar doğaya bırakıldı

Van’da geçtiğimiz hafta duyarlı bir vatandaş tarafından çocukların elinden alınarak yetkililere teslim edilen 2 sincap, gerekli bakım ve tedavilerinin ardından doğal ortamlarına bırakıldılar.

İpekyolu ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından sokakta çocukların elinden alınan 2 sincap Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü personeline teslim edildi. Sincaplar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde götürüldü. Gerekli bakım ve tedavileri yapılan sincaplar tekrar doğal ortamlarına bırakıldılar.

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