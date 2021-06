İpekyolu Belediyesinden ikinci kadın spor merkezi

Ali Koç her şeyi anlattı!

Van’ın İpekyolu Belediyesi; eğitimden turizme, kentleşme ve spordan kültürsanata toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda marka bir ilçe inşa etmek vizyonuyla çıktığı yolda ikinci ‘Kadın Spor Merkezi’ni açmaya hazırlanıyor.

İpekyolu Belediyesi, kadınlara yönelik çalışmalarını ikinci ‘Kadın Spor Merkezi’ni açmaya hazırlanarak sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Bahçıvan Mahallesi’nde açtığı ‘Kadın Spor Merkezi’nden sonra ikinci spor merkezini açmak için hummalı hazırlıklara başlayan İpekyolu Belediyesi, Alipaşa Mahallesi İller Bankası 2. Sokakta açılacak olan merkezi de kısa sürede tamamlayarak kadınların hizmetine sunmayı hedefliyor.

İpekyolu Belediyesi olarak kadınların spor yapabilecekleri mekânları çoğaltacaklarını ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Eğitimden turizme, kentleşme ve spordan kültürsanata toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda kentimizin geleceğini ilgilendiren prestij projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Projelerimizi yaparken, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini değerlendirerek hazırlıklara başlıyoruz. Spor, sadece sağlıklı yaşam için gerekli olmadığı gibi sağlıklı düşünmek ve sosyalleşmek için vazgeçilmez bir aktivitedir. Çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde yetiştirecek olan kadınlarımız için ikinci ‘Kadın Spor Merkezi’mizin çalışmalarını başlattık. Bahçıvan Mahallemizde açtığımız ‘Kadın Spor Merkezimiz’ Vanlı kadınlarımızdan yoğun ilgi gördü. Orada kadınlarımıza, kentimizde spor merkezlerimizi çoğaltma sözü verdik ve şimdi sözümüzün gereklerini yerine getiriyoruz” dedi.

Modern teknik altyapısı ve deneyimli eğitmen kadrosuyla hizmet vermesi için yapım çalışmalarına başlanan ‘Alipaşa Kadın Spor Merkezi’, Vanlı kadınlara ücretsiz hizmet verecek. Zumba, pilates, kardiyo, aerobik steps, boks, kick boks, yetişkin jimnastik, latin dansları gibi pek çok sportif alanda hizmet verecek olan merkezde; su, çay, kahve, her türlü bitki çayı ikramlarının yapılacağı ücretsiz kafeteryası ve çocuk oyun alanı bulunacağı belirtildi.

