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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van heyetinden Bakan Bilgin’e ziyaret

İHA

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin bulunduğu Van heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

Van heyetinden Bakan Bilgin’e ziyaret

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin bulunduğu Van heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’i ziyaret etti.
Yakın zamanda göreve başlayan Bakan Bilgin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan milletvekilleri ve belediye başkanları, Van ile ilgili yapılan değerlendirmede istihdam teşvikleri, nitelikli iş gücü, sosyal güvenlik ve toplum yararına çalışma program konularında talep ve önerilerini ileterek bölgesel bir çalışma yapılmasını istedi. Sosyoekonomik kalkınmayı sağlayacak hedefler doğrultusunda gündemde olan istihdam teşvik paketi çalışmalarında bölgesel kriterlerin göz önünde bulundurulmasını isteyen milletvekilleri, Van’da işgücüne imkân sağlanması için kamu ve özel sektör yatırımlarının artması gerektiğini bildirdi. Çalışma hayatını düzenleyen ve denetleyen tedbirlerin de gündeme geldiği görüşmede, sosyal güvenlik sistemi ile ilgili iyileştirmeler de teklif edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleri ve belediyeler marifetiyle Van’da güçlü bir tekstil altyapısının oluşturulduğu ve üretim yerlerinin ilçelere taştığını ifade edildi. Gençlerin ve kadınların istihdamını önceleyen bu emek yoğun sektörün büyümesinin de işsizliği önemli ölçüde azaltacağı dile getirildi.
Açıklamada bulunan milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’ın çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında değerlendirmelerinin devam ettiğini, hükümetin 2023 hedefleri doğrultusunda yeni modeller üzerinde çalıştıklarını ve Van’ı pilot bölge olarak düşündüklerini dile getirdiğini söylediler Milletvekilleri, “Bakanımıza yeni görevinde üstün başarılar diliyor, yakın ilgileri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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