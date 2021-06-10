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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankara’da Van rüzgarı

İHA

Ankara’da Van rüzgarı

AK Parti Van milletvekilleri, Ankara’da bulunan il başkanı ve belediye başkanlarıyla birlikte her gün birkaç bakanla görüşerek Van’ın yatırımlarına destek isteyerek sorunlarına çözüm arıyor.
Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile 23. Dönem Van Milletvekili ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin bulunduğu Van heyeti, Hazine ve Maliye, Ulaştırma ve Altyapı ile Milli Eğitim Bakanlarını ziyaret etti. Memleket ile ilgili projelerin, öneri ve tekliflerin, belediyelere desteklerin ve yatırım programlarının görüşüldüğü ziyaretlerde Van’ın sosyoekonomik durumu ve beklentileri de bakanlara iletildi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile yapılan görüşmede, ticaretle iştigal eden sanayici ve esnafın pandemi sürecinde yaşadığı zorluklar ifade edilerek desteklerin farklı boyutlarda devam ettirilmesi önerildi. TOKİ marifetiyle yapımı devam eden defterdarlık binasının da gündeme geldiği toplantıda, binanın kısa zamanda bitirilmesini talep edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakan Adil Karaismailoğlu ile yapılan toplantıda ise Van çevre yolu, Edremit çevre yolu, Güzeldere Tüneli, VanŞırnak karayolu, Bahçesaray karayolu, Kuskunkıran Tüneli 2. tüp geçidi ve şehir içi trafiğini rahatlatacak, transit geçişle trafik akışını hızlandıracak, ana arter üzerinde bulunan havaalanı, karayolu ve üniversite mevkiinde yapılması planlanan köprülü kavşakların yapılması gibi talepler iletildi. Ayrıca yapılan toplantıda, Van Gölü ve çevresindeki altyapı yetersizliği konusunda da çalışma yapılması istenildi. Van Denizi ile ilgili yapılacak ulaştırma ve balıkçı barınaklarının sağlayacağı avantajlar ifade edilerek, GevaşEdremitÜniversite ve Erciş güzergahlarında bir ulaştırma projesinin şehre katma değer sağlayacağı belirtildi. Erciş, Çitören, Yeşilsu balıkçı barınakları ve Tuşba iskelesinin yatırım programına alınması da talep edildi.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ile yapılan görüşmede de, Van’da eğitim öğretim düzeyinin titizlikle değerlendirilmesi gerektiği ifade edilerek, Van’ın başarı sıralamasının yükselmesi için tedbir ve önlemler alınması talep dildi. 1 milyon 200 bine yaklaşan nüfusu ile büyükşehir statüsüne sahip Van’da 310 bin öğrencinin olduğu belirtilerek, ilave dersliklere olan ihtiyaçlar ve 2021 bütçesinin artırılması istendi. Hizmetçi eğitim enstitüsü ve akşam sanat okulu olarak planlanan binanın, Mevlâna Turizm Otelcilik Okuluna, uygulama oteli olarak tahsis edilmesi teklif edildi. Ayrıca Muradiye Ünseli Mahallesi’nde bulunan maliye hazinesine ait ancak Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü adına tahsisli taşınmazın Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilmesi talep edildi.
Ziyaretin ardından açıklamada bulunan milletvekilleri, il başkanı ve belediye başkanlarıyla yaptıkları ziyaret ve görüşmelerin her birinin Van adına önemli kazanımlara dönüştüğü belirtilerek, “Bakanlıklar ve genel merkez nezdinde çalışmalarımız devam edecek. Tevazu, samimiyet ve gayret ile hep birlikte hizmet siyaseti ile Van’ı kalkındırmaya ve hemşehrilerimizin refah seviyesini yükseltemeye devam edeceğiz. Bakanlarımıza Van’a gösterdikleri ilgi, alaka ve destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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