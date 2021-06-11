Van'da çuvallarla toprağa gömülü 233 kilo eroini 'Barut' buldu (2) - Yeniden

Sayın yazı işleri müdürlerine,'Van'da çuvallarla toprağa gömülü 233 kilo eroini 'Barut' buldu' başlıklı haberimizi spotta sehven 'polis operasyonu' yazılması nedeniyle düzelterek, yeniden veriyoruz.--------------------------------Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN´ın Başkale ilçesinde, jandarmanın narkotik köpeği 'Barut' ile düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü çuvallar içinde 233 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Başkale'ye bağlı İran sınırındaki Güleçler Mahallesi´ne operasyon düzenledi. Boş arazide narkotik köpeği 'Barut' ile yapılan aramalarda, toprağa gömülü çuvallar içinde 233 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Eroinin kim ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van
2021-06-11 12:08:43
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