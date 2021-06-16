Van’da güvenlik korucusu ve ailelerine kitap dağıtımı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in katıldığı programda İl Jandarma Komutanlığında güvenlik korucusu ve ailelerine kitap dağıtımı gerçekleştirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle güvenlik korucusu ve çocuklarına kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla bir program organize edildi. Düzenlenen programa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit’ten kitapların içeriği konusunda bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, İl Jandarma Komutanlığının DAKA ile yaptığı ortak proje kapsamında güvenlik korucusu ve ailelerine kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için uygulanan projenin startını verdiklerini belirtti. Vali Bilmez, “Bu çocuklarımıza tarihimizi, kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi anlatacak kitaplar dağıtıldı. Çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı edinmede bu projenin ciddi bir katkısı olur. Projeye destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kitapların dağıtımı ve ardından hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son bulan programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Bilmez’in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, jandarma personelleri, güvenlik korucuları ile aileleri katıldı.

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