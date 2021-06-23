Van Büyükşehir Belediyesinden yol yenileme çalışması

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Van Büyükşehir Belediyesi yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Erek Dağı Caddesi’nde yapılacak yenileme (Prestij Cadde) çalışmaları kapsamında, bugünden itibaren Van AVM ile Milli Egemenlik Caddesi arasındaki gidiş güzergahı 15 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır. Çalışma uygulayacağımız kısmın trafiğe kapalı kaldığı süre içerisinde toplu taşıma araçları başta olmak üzere tüm sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

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