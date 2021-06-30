LGS'de Van'dan 2 Türkiye birincisi çıktı



VAN, (DHA)- TÜRKİYE genelinde yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2021 sonuçları açıklandı. Van'da da Yusuf Enes Yolcudağ ile Hakan Şakar adlı öğrenciler tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincileri arasına girmeyi başardı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan aldı. Van'ın İpekyolu ilçesindeki Bil Koleji öğrencisi Yusuf Enes Yolcudağ ve Özalp ilçesindeki Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Hakan Şakar da LGS'de tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincileri arasına girdi.

HER GÜN TAŞIMALI OLARAK OKULUNA GİTTİ

Birincilerden Hakan Şakar'ın Özalp ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Gültepe Mahallesi'nde yaşadığı ve her gün taşımalı olarak ilçedeki Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu'na geldiği belirtildi. Şakar, Türkiye birinciliğiyle hem ailesine hem de öğretmenlerine büyük mutluluk yaşattı.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-06-30 16:38:45



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