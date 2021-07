Gürpınar’da husumetli aileler barıştırıldı

Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Bölmeçalı Mahallesi’nde Balıkçı ve Aktaş aileleri arasında çıkan husumet, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Aşiret Reisi Çetin Can ve kanat önderlerinin girişimiyle son buldu.

Görüşmeler sonucu mahalle camisinde bir araya getirilen aile fertleri, okunan Kur'anı Kerim sonrası kucaklaşarak barıştı. Başkan Tanış, Gürpınar'da yaşayan vatandaşların barış ve huzur içerisinde yaşamalarının en büyük arzuları olduğunu kaydetti. İlçede yaşanan husumetlerin derin üzüntüler oluşturduğunu kaydeden Başkan Tanış, “Bizlerde ilçemizde barış ve huzuru sağlamak için aile üyelerimizle bir araya geldik. Aramızdaki küskünlükleri, kırgınlıkları gidereceğiz. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştireceğiz ve aramıza nifak tohumları ekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Barış bütün insanlar için geçerli bir kavramdır. Eğer biz barışı sağlarsak, insanlarımız evinde çocuğuyla mutlu olur. Onun için ailelere büyük sorumluluklar düşüyor. Barışın olduğu yerde huzur vardır. Bu anlamda Gürpınar’ımızda huzur ortamı oluşturmak için emek veren kanaat önderlerimize, bütün aile büyüklerine ve her iki tarafın sulhu önceleyen hareketlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi

Barış programına AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör, Aşiret Reisi Çetin Can, kanaat önderleri ve çevre mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı.

