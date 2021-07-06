Van'da PKK'ya yardım ve yataklık suçunda 6 kişi yakalandı

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VAN, (DHA) VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan 6 şüpheliyi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek suçundan 6 şüpheliyi gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN-DHA

2021-07-06 18:45:06



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