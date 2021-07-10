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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SP'den tarım ve hayvancılık desteklerinin arttırılması talebi

İHA

SP'den tarım ve hayvancılık desteklerinin arttırılması talebi

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, Türkiye’de etkili olan kuraklığın Van’daki çiftçileri de olumsuz etkilediğini ifade ederek, daha önce tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin arttırılması gerektiğini söyledi.
İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan SP Van İl Başkanı Özay İlhan, son 6 aylık süreçte Van ve bölgede yağışların olmaması nedeniyle çok ciddi bir kuraklığın söz konusu olduğunu ifade etti. Kuraklığın başta tarım ve hayvancılık olmak üzere birçok sektörde olumsuzluklara neden olduğunu vurgulayan İlhan, “Yıllık ortalama metrekareye düşen yağış son bir yılda geçmiş yıllara oranla önemli ölçüde azalmıştır. Yağışların azalmasıyla birlikte ortaya çıkan kuraklık nedeniyle bölgemizde buğday, arpa, ot başta olmak üzere birçok tarımsal üründe verim düşüklüğü oluşmuş durumdadır. Son yıllarda artan gıda fiyatları yaşanan kuraklıkla birlikte daha da ciddi şekilde artacaktır. Özellikle hayvancılıkla uğraşanlar, kuraklığa bağlı olarak yem fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle büyük sıkıntılar çekmektedir. Bugün itibariyle ilimizde otun bağ fiyatı 20 TL, mercimek samanının tonu 2 bin 200 TL, buğday samanın tonu bin 200 TL, arpanın ton fiyatı ise 3 bin TL’den satılmaktadır. Bu mevsimde bile fiyatlar bu şekildeyse önümüzde ki günler de daha da artacaktır” dedi.
Kuraklığa bağlı yaşanan sıkıntılar nedeniyle birçok üreticinin bankalardan aldığı kredileri ödemekte zorlandığına da değinen İlhan, “Tarım ve hayvancılıktan zarar eden üreticiler, gelecek yıllarda tarım ve hayvancılığı terk edecek duruma gelecektir. İleride ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz için büyük sıkıntılar yaşanmaması açısından tarım ve hayvancılığa yönelik destekler mutlaka arttırılmalı, yem desteği başta olmak üzere üretilen et, süt ve tarımsal ürünlere destek verilmelidir. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak buradan yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Tarım ve hayvancılık olmazsa olmazımızdır. Tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarını çözüm adına bugünden tezi yok gerekli adımlar biran evvel atılmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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