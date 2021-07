İpekyolu Belediyesinden ikinci ücretsiz kadın spor merkezi

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından ilçeye ikincisi kazandırılan ücretsiz kadın spor merkezi törenle hizmete açıldı.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kısa bir süre önce oluşturulan Alipaşa Kadın Spor Merkezi törenle açıldı. Zumba, pilates, aerobik step, boks, kick boks, yetişkin jimnastik, Latin dansları (salsa, bachata, tango) gibi pek çok branşta hizmet verecek olan kadın spor merkezi, ücretsiz ve sınırsız kafeteryası, çocuk oyun alanı gibi özellikleri ile tam donanımlı bir yapıya sahip.

Alipaşa Mahallesi’nde oluşturulan ve kadınlara ücretsiz hizmet verecek olan spor merkezinin açılışına İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, spor salonunda görev yapan antrenörler ve çok sayıda davetli katıldı. İlçeye bir kadın spor merkezi daha kazandırmanın gururunu taşıdıklarını ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, merkezin kadınlara sağlıklı bir yaşam sunmasıyla beraber, sosyalleşme imkânı tanıması yönüyle de önemli olduğunu vurguladı. Başkan Vekili Aslan, “Burada, sizlerle beraber olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bunun çok büyük bir hizmet olduğunu arkadaşlarımızla yapılan çalışmalarda gördük. Dün de Türkiye’de bir ilk olan eğitim köşkümüzü Bostaniçi Mahallemizde açtık. Orada da hem kadınlarımıza hem çocuklarımıza hizmet edecek olan bir eğitim kurumu açtık. İnşallah bu ikincisi olan kadın spor merkezimizin üç ve dördüncüsünü de açacağız. Şu an açılan spor salonumuz, kamu kurumları içerisinde açılan en nitelikli, en kapsamlı spor salonlarından biridir. Özellikle toplumun temel yapıtaşları olan siz değerli hanımefendi kardeşlerime söz verdiğimizden çok daha kısa bir sürede merkezimizi açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alipaşa Kadın Spor Merkezimiz, diğer spor merkezimiz gibi tam teşekküllü bir şekilde tasarlandı. Profesyonel spor merkezlerinde bulunan spor ekipmanlarının tamamını burada ilçemiz kadınlarının hizmetine ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Kadınlarımız burada her biri kendi alanında uzman, profesyonel eğitmenlerimiz rehberliğinde, bilimsel yöntemler kullanılarak, spor yapma imkânına kavuşacak. Kadınlarımız spor yapıp sağlıklı bir yaşama adım atarken, sosyalleşerek, yaşamın stresinden de uzaklaşmış olacaklar. Bu güzel merkezimin açılışına vesile olan ve emeği geçen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze, antrenörlerimize ve diğer tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Modern teknik alt yapısı ve deneyimli eğitmen kadrosuyla açılışı yapılan ‘Alipaşa Kadın Spor Merkezi’, bin 500 kadının spor yapacağı şekilde tasarlandı. Ücretsiz hizmet verecek olan spor merkezi; zumba, pilates, kardiyo, aerobik steps, boks, kick boks, yetişkin jimnastik, Latin dansları gibi pek çok sportif alanda hizmet verecek. Su, çay, kahve ve her türlü bitki çayı ikramlarının ücretsiz yapılacağı spor merkezi, çocuk oyun alanıyla da hizmet verecek.

