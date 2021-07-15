İpekyolu Belediyesinden ikinci ücretsiz kadın spor merkezi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpekyolu Belediyesinden ikinci ücretsiz kadın spor merkezi

İHA

İpekyolu Belediyesinden ikinci ücretsiz kadın spor merkezi

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından ilçeye ikincisi kazandırılan ücretsiz kadın spor merkezi törenle hizmete açıldı.
İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kısa bir süre önce oluşturulan Alipaşa Kadın Spor Merkezi törenle açıldı. Zumba, pilates, aerobik step, boks, kick boks, yetişkin jimnastik, Latin dansları (salsa, bachata, tango) gibi pek çok branşta hizmet verecek olan kadın spor merkezi, ücretsiz ve sınırsız kafeteryası, çocuk oyun alanı gibi özellikleri ile tam donanımlı bir yapıya sahip.
Alipaşa Mahallesi’nde oluşturulan ve kadınlara ücretsiz hizmet verecek olan spor merkezinin açılışına İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, spor salonunda görev yapan antrenörler ve çok sayıda davetli katıldı. İlçeye bir kadın spor merkezi daha kazandırmanın gururunu taşıdıklarını ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, merkezin kadınlara sağlıklı bir yaşam sunmasıyla beraber, sosyalleşme imkânı tanıması yönüyle de önemli olduğunu vurguladı. Başkan Vekili Aslan, “Burada, sizlerle beraber olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bunun çok büyük bir hizmet olduğunu arkadaşlarımızla yapılan çalışmalarda gördük. Dün de Türkiye’de bir ilk olan eğitim köşkümüzü Bostaniçi Mahallemizde açtık. Orada da hem kadınlarımıza hem çocuklarımıza hizmet edecek olan bir eğitim kurumu açtık. İnşallah bu ikincisi olan kadın spor merkezimizin üç ve dördüncüsünü de açacağız. Şu an açılan spor salonumuz, kamu kurumları içerisinde açılan en nitelikli, en kapsamlı spor salonlarından biridir. Özellikle toplumun temel yapıtaşları olan siz değerli hanımefendi kardeşlerime söz verdiğimizden çok daha kısa bir sürede merkezimizi açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alipaşa Kadın Spor Merkezimiz, diğer spor merkezimiz gibi tam teşekküllü bir şekilde tasarlandı. Profesyonel spor merkezlerinde bulunan spor ekipmanlarının tamamını burada ilçemiz kadınlarının hizmetine ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Kadınlarımız burada her biri kendi alanında uzman, profesyonel eğitmenlerimiz rehberliğinde, bilimsel yöntemler kullanılarak, spor yapma imkânına kavuşacak. Kadınlarımız spor yapıp sağlıklı bir yaşama adım atarken, sosyalleşerek, yaşamın stresinden de uzaklaşmış olacaklar. Bu güzel merkezimin açılışına vesile olan ve emeği geçen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze, antrenörlerimize ve diğer tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Modern teknik alt yapısı ve deneyimli eğitmen kadrosuyla açılışı yapılan ‘Alipaşa Kadın Spor Merkezi’, bin 500 kadının spor yapacağı şekilde tasarlandı. Ücretsiz hizmet verecek olan spor merkezi; zumba, pilates, kardiyo, aerobik steps, boks, kick boks, yetişkin jimnastik, Latin dansları gibi pek çok sportif alanda hizmet verecek. Su, çay, kahve ve her türlü bitki çayı ikramlarının ücretsiz yapılacağı spor merkezi, çocuk oyun alanıyla da hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Aslan’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
15 Temmuz şehidi kardeşinin mezarını ziyaret edip, Türk bayrağı astı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi kardeşinin mezarını ziyaret edip, ...
Van için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Van için kuvvetli yağış uyarısı
AK Parti’li Kartal’dan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı
YEREL HABERLER AK Parti’li Kartal’dan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli ...
15 Temmuz şehidi Öner’in kardeşi: “Hainlere karşı kindarım” 15 Temmuz şehidi Burhan Öner’in ailesinin acısı dinmedi
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi Öner’in kardeşi: “Hainlere karşı ...
Başhekim Çelik istifa etti
YEREL HABERLER Başhekim Çelik istifa etti
İnci kefalinde av yasağı sona erdi, balıkçılar ağlarını göle bıraktı
YEREL HABERLER İnci kefalinde av yasağı sona erdi, balıkçılar ...
Vanlı balıkçılar “Vira Bismillah” dedi Van Gölü'nde yaşayan ve ‘uçan balık’ olarak da bilinen inci kefali balığı için av yasağı sona erdi Van Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Abdulkerim Yücel: “90 günlük yasak sürecinde 156 kaçak avcıya 380 bin lira para cezası kestik”
YEREL HABERLER Vanlı balıkçılar “Vira Bismillah” dedi Van Gölü'nde ...
15 Temmuz şehidi Hamuryen kabri başında anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi Hamuryen kabri başında anıldı
Nemrut’tan Nemrut’a pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Nemrut’tan Nemrut’a pedal çevirdiler
Uçurtma ipine dolanan martı kurtarıldı
YEREL HABERLER Uçurtma ipine dolanan martı kurtarıldı
Erciş’te ‘15 Temmuz’ fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER Erciş’te ‘15 Temmuz’ fotoğraf sergisi
Çatak Emniyet Amiri Altuntop dünya evine girdi
YEREL HABERLER Çatak Emniyet Amiri Altuntop dünya evine girdi
Van’da Özel Harekat Şube Müdürlüğünün hizmet binası açıldı
YEREL HABERLER Van’da Özel Harekat Şube Müdürlüğünün hizmet binası ...
Van’ın üç merkez ilçesinde yeni yaşam alanları inşa edilecek
YEREL HABERLER Van’ın üç merkez ilçesinde yeni yaşam alanları inşa ...
Van’da ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı
YEREL HABERLER Van’da ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı
Vali Bilmez, 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle görüştü
YEREL HABERLER Vali Bilmez, 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle ...
Vanlı yazarlar okuyucularıyla buluştu
YEREL HABERLER Vanlı yazarlar okuyucularıyla buluştu
Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında sanığın tahliye talebine ret
YEREL HABERLER Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ...
Kaymakam ve belediye başkanı halkın gözü önünde aşı oldu
YEREL HABERLER Kaymakam ve belediye başkanı halkın gözü önünde aşı ...
Başkan Tanış’tan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanış’tan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Van’da ‘Van Gölü koruma alanı’ toplantısı
YEREL HABERLER Van’da ‘Van Gölü koruma alanı’ toplantısı
Tuşba Belediyesi kurban kesim noktalarını belirledi
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi kurban kesim noktalarını belirledi
Başkan Akman’dan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...