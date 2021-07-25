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Van Gölü için kulaç attılar Gevaş’ta 2. Akdamar Yüzme Festivali

İHA

Van Gölü için kulaç attılar Gevaş’ta 2. Akdamar Yüzme Festivali

Van’ın Gevaş ilçesinde Vangölü Aktivistleri tarafından 2. Akdamar Yüzme Festivali düzenlendi.
Vangölü Aktivistleri öncülüğünde bir araya gelen 150 sporcu, Van Gölü’nün temiz bir şekilde sonraki nesillere aktarılması amacıyla Gevaş sahilinden Akdamar Adası’na kadar kulaç attı. Gevaş Akdamar Tesisindeki sahilde başlayan etkinliğe Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ve dernek üyeleri, AKEM, polis ekipleri ile sporcular katıldı. Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van Gölü’nün korunmasına yönelik son yıllarda önemli kararlar alındığını ifade ederek, “Van Gölü’nü baz alan etkinlikleri konu edinen bir program düzenledik. Çok iyi bir organizasyon olacağına eminim. İnşallah buradan Akdamar Adası’na çok sayıda arkadaşımız bu etkinliği başarılı bir şekilde temsil edecekler. Doğayı, Van Gölü’nü korumamız gerekiyor. Haziran ayında Van Gölü’nü koruma adına bir start verdik. Sonrasında da halk arasında Van Gölü’nün temizliğine sahip çıkmak, güvenliğini ileriye taşıyacağımız güzel bir Van Gölü ile alakalı bir farkındalık oluşturmak adına konuştuk. Bütün STK’larımız destek vereceklerini söylediler. Bu da onlardan biri. Daha öncede resim ve müzik yarışmalarının yanında bisiklet turları da düzenlendi. Halkımızın doğayı koruması lazım. Piknik alanlarına giden vatandaşlarımızın çöplerini yanlarında götürmeleri gerekiyor. Kurumlarımızın yine çok dikkat etmesi gerekiyor. Bir dip temizliği gerçekleştirdik. Şu anda Van Gölü’nün en büyük kirlilik kaynağı olan arıtma tesisimiz, Van’a temiz su akıtıyor. Bundan sonra inşallah hepimiz gözümüz gibi Van Gölü’ne bakacak ve sonraki nesle çok güzel bir Van Gölü bırakacağız” dedi.
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ise Akdamar Adası’nı her sene yaklaşık 700 bin insanın ziyaret ettiğine dikkat çekerek, “İlkini 2 yıl önce yapmış olduğumuz Gevaş’tan Akdamar Adası’na yüzme yarışmasını maalesef korona virüs pandemisi nedeniyle ötelemek zorunda kaldık. Bu sene tekrarını yaptık. Yoğun bir ilgi, yoğun bir katılım var. Buradaki amacımız Van Gölü’ne ilişkin bir algı oluşturmak, daha temiz tutulmasına ilişkin bir algı oluşturmaktır. En son Cumhurbaşkanımızın eşlerinin nezaretinde bir sempozyum yapıldı. Oradaki sempozyumun ana gündem maddesi Van Gölü’nü nasıl temiz tutabiliriz, Van Gölü’nün kirlenmemesine ilişkin nasıl tedbirler alabiliriz diye çok faydalı bir toplantı olmuştu. Bu toplantıda alınan kararlar neticesinde bazı çalışmalar yapılacak ve Van Gölümüz geçmişe nazaran daha temiz tutulmaya çalışılacak. Buradan tüm Türkiye’de yaşayan insanlara sesleniyorum. Gevaş’ımızın Akdamar Adası’nın yanında İn, Ağin ve Altınsaç koylarını görmeden dünyayı terk etmemek lazım diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de, Gevaş Akdamar Adası’na Yüzme Yarışması’nın ilkini 2019 yılında 70 sporcuyla yaptıklarını hatırlatarak, “2020 yılında pandemi nedeniyle erteledik. Halkımız dışarı çıkmaya susamış. Şu an yoğun bir katılım var. 2019 yılına göre üç katlık bir artış söz konusu. Amacımız Van Gölü’nün güzelliğine dikkat çekmektir. İçerisinde muazzam bir tarih var. Bin yıllık tarihi eserler var. Van Gölümüzün içinde 4 büyük adamız var. Bu adalardan biri olan Akdamar Adası’na ikinci kez, Çarpanak Adası’na üçüncü kez yüzeceğiz. Yine Adır ve Kuzu adalarımıza da bu tarz yüzme etkinlikleri düzenleyeceğiz. Bu tarz yüzme etkinliklerimizle hem tarihimize hem doğamıza hem de Van Gölü’nün güzelliğine dikkat çekeceğiz. Amacımız Van Gölü’nden olabildiğince faydalanmak ve onu korumaktır. Çünkü burası bize emanettir. Kirletmememiz gerekiyor. Kirlilikle ilgili halkımızı bilinçlendirmek gerekiyor. Özellikle Van Gölü etrafında yaşayan Vanlılar ve Bitlisliler olmak üzere burayı ziyaret eden herkesten isteğimiz bu gölü korumalarıdır. Ayrıca ülkemizin bütün insanlarının bu güzelliği görmelerini tavsiye ediyoruz. Şu anda ciddi bir kuraklık var. Sularımızı kaybetmememiz için el birliğiyle duyarlı davranmamız ve bu emaneti torunlarımıza taşımamız gerekiyor. Onun için 4 kilometrelik bir mesafemiz var. Yaklaşık 150 sporcumuzla inşallah başarılı bir şekilde bitireceğiz. Ben bu anlamda destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
AKEM Sualtı Arama Kurtarma Derneğinden Mehmet Akcan da “Bugün burada Van Gölü’nün güzelliklerine dikkat çekmek için bulunmaktayız. Her sene daha güzel ve daha iyi organizasyonlar yapacağız. Bu tür etkinliklere bütün STK’ların destek vermelerini bekliyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafını çeken yaklaşık 100 sporcu, çalınan düdükle birlikte kendilerini Van Gölü’ne attı. Akdamar Adası’na kadar kulaç atan sporcular polis botları nezaretinde Akdamar Adasına kadar yüzdüler. Kulaç atarken yorulan sporcular polis ve sahil güvenliğin yardımıyla teknelere alındılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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