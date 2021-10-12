Afgan göçmen kaçakçılarının evinde 55 bin 900 TL ele geçirildi

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 Afganistan uyruklunun kaldıkları evde, 55 bin 900 TL ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde, daha önce göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 Afganistan uyruklunun kaldığı evde arama yapıldı. Adreste 55 bin 900 TL (26.650.000 İran tümeni) telefon, banka kartı ve içinde para alışveriş çizelgeleri bulunan defter ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-10-12 15:58:35



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