Van’da kamyonetle minibüs çarpıştı: 4 yaralı

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Van’ın Çaldıran ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde ÇaldıranDoğubayazıt karayolu üzerindeki Selik Mahallesi Kavşağı meydana geldi. 06 BN 6780 plakalı Isuzu marka kamyonetle plakası alınamayan Ford marka minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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