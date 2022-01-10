Başkan Tanış'tan VGC'ye ziyaret

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla Vangölü Gazeteciler Cemiyeti'ni (VGC) ziyaret etti.

10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla Vangölü Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Başkan Tanış, basın mensuplarının özverisine ve her zaman için gayretli çalışmalarına şahit olduklarını söyledi. Ziyarette VGC Yönetim Kurulu Üyeleri Haşim Talay, Şükrü Akyüz, Bişar Ulutaş ve Ali İhsan Öztürk hazır bulundu. Gürpınar Belediyesi olarak yaptıkları çalışmanın, medya aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğunu dile getiren Başkan Tanış, bu anlamda kar, kış, yağmur, çamur demeden çaba sarf eden gazetecilere teşekkür etti. Ziyaret programı, çekilen fotoğraf ile sona erdi.

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