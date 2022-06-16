Edremit Belediyesinden uluslararası yarışma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit Belediyesinden uluslararası yarışma

İHA

Edremit Belediyesinden uluslararası yarışma

Van’ın Edremit Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile ilk kez düzenlenecek olan ‘Uluslararası Van Edremit Satranç Turnuvası’ için işbirliği protokolü imzalandı.
Edremit Uygulama Oteli’nde düzenlenen imza törenine Van Valisi Ozan Balcı, Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy katıldı. İmza töreninde gazetecilere açıklamada bulunan Vali Balcı, 2227 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvanın önemli olduğunu ifade ederek, “Satrancın daha geniş tabakalara yayılması ve özellikle de gençler ve çocuklar arasında yaygınlaşması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah okullar açıldığında yoğun bir çalışma yapacağız. Çocukların spor altyapısına büyük katkı sağlayacağız. Her çocuğun bir spor dalıyla uğraşmasını ya da bir spor dalını sevmesini istiyoruz. Bu konuda da yoğun şekilde çalışıyoruz. Devletin ve milletin bütün kaynaklarını kullanıyoruz. Ben bu duygularla turnuvaya bütün satranç severleri davet ediyor, etkinliğine ev sahipliği yapan Edremit Belediyemize ve desteklediği için Satranç Federasyonu Başkanımız ve üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise 7 den 70’e herkesi uluslararası olacak olan satranç turnuvasında buluşmaya davet ederek, “Van’da ve Edremit'te yapmak istedik. Bu konuda da Türkiye Satranç Federasyonu bu talebimize olumlu karşılık verdi. Bir ayağında Edremit Belediyesi bir ayağında Türkiye Satranç Federasyonu olmak üzere tüm Türkiye’yi hatta onlarca ülkeyi ilimizde buluşturacağız. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyor, turnuvanın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da, Türkiye Satranç Federasyonu’nun bugün geldiği noktada yerel yönetimlerin desteğinin büyük olduğunu vurgulayarak, “Bugün 1 milyon 100 bin lisanslı sporcumuzla tüm spor federasyonları arasında ilk sırada yer alıyoruz. Elbette ki Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ve Bakanımızın yakın ilgisi bizleri bu noktaya getirmekte gerçekten müthiş bir ivme kazandırdı. Van, elbette tüm ülke için çok kıymetli bir ilimiz. Hep söyleniyor “Doğunun incisi, Doğu’nun Paris’i’ diye. Burayı herkesin gelip görmesi lazım. Bizde o heyecanı yaşıyoruz. Van’da ilk defa uluslararası bir satranç turnuvası yapacağız ama bunun devamının da tüm Van olarak geleceğine inanıyoruz. 2227 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan turnuvaya şuan itibari ile 1520 civarında ülkenin katılacağını ve ülkemizden bine yakın sporcunun bu turnuvada yer alacağını ön görüyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından program imza töreni ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da 230 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı
YEREL HABERLER Van’da 230 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı
HDP yine müzikle annelerin sesini bastırmaya çalıştı Vanlı anne: “HDP annelerin sesinden korkuyor”
YEREL HABERLER HDP yine müzikle annelerin sesini bastırmaya ...
Van Büyükşehir Belediyesi bin çocuğa bisiklet hediye etti
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi bin çocuğa bisiklet hediye ...
Van Gölü’nde keşfedilen yeni balık türü rengiyle ezber bozdu Vangölü Küçük Mercan balığının ilk kez siyah-beyaz rengine rastlandı
YEREL HABERLER Van Gölü’nde keşfedilen yeni balık türü rengiyle ...
Eğitim dalışında Van Gölü küçük mercan balığını görüntülediler
YEREL HABERLER Eğitim dalışında Van Gölü küçük mercan balığını ...
Van'da evlat nöbeti tutan baba: Gel, teslim ol
YEREL HABERLER Van'da evlat nöbeti tutan baba: Gel, teslim ol
Van’da akıl almaz olay: Midesinden 83 TL madeni para çıktı Midesinde çıkanlarla doktorları hayrete düşürdü Midesinde metal, cam ve taş gibi 233 parça çıktı
YEREL HABERLER Van’da akıl almaz olay: Midesinden 83 TL madeni para ...
Öğrenciler Van müzesinde
YEREL HABERLER Öğrenciler Van müzesinde
Van Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz KPSS hazırlık kursu
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz KPSS hazırlık ...
'Magnum', araca gizlenen 95 kilo eroini buldu
YEREL HABERLER 'Magnum', araca gizlenen 95 kilo eroini buldu
Van'da 95 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 95 kilo eroin ele geçirildi
Van’da ‘torbacı’ operasyonu
YEREL HABERLER Van’da ‘torbacı’ operasyonu
Jandarmanın bando takımı, Van'da halka konser verdi
YEREL HABERLER Jandarmanın bando takımı, Van'da halka konser verdi
Van'da 'kaçak av' denetimi; kilolarca inci kefali ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 'kaçak av' denetimi; kilolarca inci kefali ele ...
Van Büyükşehir Belediyesinde haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinde haziran ayı meclis ...
Van’da inci kefali operasyonu Kurtarılan 240 kilogram canlı balık suya bırakıldı
YEREL HABERLER Van’da inci kefali operasyonu Kurtarılan 240 kilogram ...
Sağlıkçılardan imamlara kadına şiddet ve kanser bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Sağlıkçılardan imamlara kadına şiddet ve kanser ...
Özalp Belediyesinden çevre temizliği
YEREL HABERLER Özalp Belediyesinden çevre temizliği
Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri hünerlerini sergiledi Öğrencilerin çalışmalarıyla gururlandığını ifade eden Vanlı iş adamı Yunus Gökçenay: “İyi ki böyle bir okulun yapılmasına vesile olduk”
YEREL HABERLER Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ...
İpekyolu Belediyesinden üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz yaz kursu
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden üniversiteye hazırlanan ...
Van'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 ağır yaralı
YEREL HABERLER Van'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 ağır yaralı
SMA, ikiz bebeklerden Metin'i seçti
YEREL HABERLER SMA, ikiz bebeklerden Metin'i seçti
Hurda malzemelerden 'geri dönüşüm kütüphanesi' kurdular
YEREL HABERLER Hurda malzemelerden 'geri dönüşüm kütüphanesi' ...
Van Büyükşehir Belediyesinden YKS’ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden YKS’ye girecek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.