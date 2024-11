Vancouver Türk Film Festivali için geri sayım başladı

Türk-Kanada Cemiyeti (Turkish-Canadian Society) tarafından düzenlenen Vancouver Türk Film Festivali’nin (VTFF) 11’incisi 21-24 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Film gösterimleri ve etkinlikler, VIFF Merkezi (VIFF Center), SFU Goldcorp Sanat Merkezi (SFU Goldcorp Centre for the Arts) ve Cineworks Bağımsız Film Yapımcıları Derneği (Cineworks Independent Filmmakers Society) olmak üzere üç farklı mekânda yapılacak.

Bu yılki festival, geniş yelpazede bir film seçkisiyle kültürlerin zenginliğini ve çeşitliliğini vurgulamayı amaçlıyor.

Festival programında, ödüllü dramalardan yenilikçi belgesellere, sinemanın yeni yüzlerinden ödüllü yönetmenlerin son çalışmalarına uzanan özenle seçilmiş filmler yer alıyor.

REKLAM

Festivalde gösterilecek 7 uzun metrajlı film, 3 belgesel ve heyecan verici bir kısa film seçkisinde, kimlik, insan ilişkileri ve toplumsal dönüşüm temaları öne çıkıyor.

Uzun metrajlı filmler arasında İstanbul Üçlemesi (Istanbul Trilogy), Rosinante, Hayat (Life), Son Hasat (The Reeds), Crossing, Bildiğin Gibi Değil (Not What You Think) ve Yurt (Dormitory) bulunuyor. Oya, Ali Amca (Uncle Ali) ve İyi Ölüm (The Good Death) ise festivalde gösterilecek belgesel yapımlar.