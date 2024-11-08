Vancouver Türk Film Festivali için geri sayım başladı

Türk-Kanada Cemiyeti (Turkish-Canadian Society) tarafından düzenlenen Vancouver Türk Film Festivali’nin (VTFF) 11’incisi 21-24 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Film gösterimleri ve etkinlikler, VIFF Merkezi (VIFF Center), SFU Goldcorp Sanat Merkezi (SFU Goldcorp Centre for the Arts) ve Cineworks Bağımsız Film Yapımcıları Derneği (Cineworks Independent Filmmakers Society) olmak üzere üç farklı mekânda yapılacak.

Bu yılki festival, geniş yelpazede bir film seçkisiyle kültürlerin zenginliğini ve çeşitliliğini vurgulamayı amaçlıyor.

Uzun metrajlı filmler arasında İstanbul Üçlemesi (Istanbul Trilogy), Rosinante, Hayat (Life), Son Hasat (The Reeds), Crossing, Bildiğin Gibi Değil (Not What You Think) ve Yurt (Dormitory) bulunuyor. Oya, Ali Amca (Uncle Ali) ve İyi Ölüm (The Good Death) ise festivalde gösterilecek belgesel yapımlar.

Festivalde gösterilecek 7 uzun metrajlı film, 3 belgesel ve heyecan verici bir kısa film seçkisinde, kimlik, insan ilişkileri ve toplumsal dönüşüm temaları öne çıkıyor.

Bu yıl VTFF, sinemaya taze ve yenilikçi bir bakış sunan heyecan verici bir kısa film programını da izleyiciyle buluşturuyor.

Kısa filmler hem yeni hem de deneyimli yönetmenlerin yaratıcı hikaye anlatımlarını yansıtıyor. Film gösterimlerinin yanı sıra VTFF gala festival açılış gecesi ve soru-cevap oturumları gibi özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Festival Direktörü Zuhal Karataş Kavak, şu sözleriyle heyecanını özetliyor:

“11. Vancouver Türk Film Festivali, güçlü hikayelerin sınırları aşıp evrensel insan deneyimlerini yansıttığı sinema dünyasını keşfetmek için benzersiz bir fırsat sunuyor. Bu yılki zengin program, seyircilere Anadolu'dan başlayarak onun sınırlarının da ötesine uzanan bir sinema yolculuğuna çıkma ve uluslararası sahnede derin yankılar uyandıran filmleri keşfetme imkânı verecek. Sınırların ötesini beyazperdede keşfedin...”