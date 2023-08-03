Varlığına bile inanamayacağınız 7 tuhaf diyet

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DONDURMA DİYETİ Dondurma diyetini uygulayan bir kişi, günde bir kere normal bir öğün yedikten sonra günün kalanında hindistan cevizi kreması ve baldan yapılan beş kiloluk bir dondurma yemek durumunda kalır. Kalori açığı verildiği takdirde herkes zayıflar ancak bu tarz bir beslenme besin kaybına yol açarak daha büyük sorunlara neden olabilir.

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FLETCHER DİYETİ 1900'lerde Horace Flecther tarafından ortaya atılan diyet, her lokmanın yaklaşık 100 kez çiğnenmesi gerektiğini iddia ediyor. Çiğneme işleminden sonra hâlâ katı olarak kalan yiyecekler varsa bunlar tükürülüyor ve yalnızca sıvı forma gelenler yutuluyor.

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SON ŞANS DİYETİ Dr. Robert Linn, 1970'lerin ortalarında tüm zamanların en garip diyetlerinden birini yarattı. Programında, insanlar günde birkaç kez Prolinn adlı sıvı bir protein dışında hiçbir şey verilmedi. Bu karışım, tatlandırıcılar ve yapay tatlandırıcılar ile birleştirilmiş ve önceden sindirilmiş hayvan derileri, tendonlar ve mezbaha yan ürünleriydi. Birkaç kişi bu diyet yüzünden öldükten sonra Dünya Sağlık Örgütü devreye girdi. Önemli not: Bu diyetlerin tamamı insan sağlığı için tehlikelidir. Kesinlikle denemeyiniz. Kaynak: Forbes, Benzinga, Cosmopolitan, The Fact Site

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