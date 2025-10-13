Habertürk
        Varto nerede? Varto hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Varto nerede? Varto hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Doğu Anadolu'nun sakin ve doğayla iç içe ilçelerinden biri olan Varto, sahip olduğu özelliklerle gözleri üzerinde toplar. Kaplıcaları ve yaylalarıyla bilinen ilçenin tarihi geçmişi de oldukça fazladır. Doğal güzellikleri ile gözleri üzerinde toplamıştır. Dağlık yapısı, temiz havası ve ikliminin sıcaklığıyla birçok kişinin Doğu Anadolu ziyaret nedenidir. Peki Varto nerede?

        Giriş: 13.10.2025 - 19:40 Güncelleme: 13.10.2025 - 19:40
        Varto nerede?
        Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış Varto, sıcak insanlarıyla bölgede huzurlu bir yerleşim olarak anılır. Günümüzde ise tarım ve hayvancılıkla geçimin sağlandığı bir yer olmuştur. Bu anlamda Türkiye’yi doğa turizmi açısından geliştiren bir yerdir. Peki Varto hangi şehirde?

        VARTO NEREDE?

        Varto nerede? Ülkemizin doğusunda yer alan Varto ilçesi, Muş iline bağlıdır. Dağlık arazi, yayla ve doğal su kaynaklarıyla Doğu Anadolu’nun önemli değerlerinden biridir.

        VARTO HANGİ ŞEHİRDE?

        Varto hangi şehirde yer alıyor? Muş il merkezine yaklaşık olarak 64 km uzaklıkta bulunur. Muş şehrinin kuzeybatı bölümünde konumlanır.

        VARTO HANGİ İLDE?

        Varto hangi ilde? Varto, Muş’a ait bir yerleşim alanıdır. Bu şehirdeki beş merkez ilçelerden biri olma bayrağına sahiptir.

        VARTO HANGİ BÖLGEDE?

        Varto hangi bölgede? Doğu Anadolu Bölgesi’nde konumlanan Varto, bulunduğu bölgedeki iklim özelliklerini doğrudan almıştır. Bu bölgede sert karasal iklim vardır. Varto’da da kışlar son derece soğuk ve uzun, yazlar ise serin ve kısa geçer.

        VARTO KONUMU NEDİR?

        Varto konumu nedir? Muş’ta kuzeybatı bölümünde yer alan Varto’nun konum bilgileri şöyledir;

        • Kuzeyinde: Erzurum’un Hınıs ilçesi
        • Batısında: Bingöl ili
        • Doğusunda: Bulanık ilçesi
        • Güneyinde: Muş Merkez ilçesi bulunur.

        VARTO HAKKINDA BİLGİLER

        • Varto, Muş iline bağlı olan ve Doğu Anadolu Bölgesi sınırlarında yer alan bir yerdir.
        • Tarihi çok eski dönemlere dayanır.
        • Varto’nun tarihi M.Ö. 2000’li yıllara kadar uzanır.
        • Hititler, Urartular, Persler, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığın bu bölgede hüküm sürdüğü bilgisi vardır.
        • İlçe, dağlık ve engebeli bir coğrafyaya sahiptir.
        • Bingöl Dağları ve Şerafettin Dağları, Varto’nun çevresini kuşatan bir yapıya sahiptir.
        • Varto, 1966 yılında yaşanan büyük depremle anılır. Bu deprem Türkiye tarihindeki önemli doğal afetlerden biridir.
        • İlçede bol miktarda su kaynağı vardır. Bunlar şifalı su kaynaklarıdır.
        • Bu doğal kaplıcalar, yerel halk ve çevre illerden gelen ziyaretçiler tarafından yoğun şekilde tercih edilir.
        • Varto Yaylası, yaz aylarında serin havası ve doğal güzellikleriyle öne çıkar.
        • İlçede yaylacılık ve hayvancılık, ilçenin bulunduğu bölgedeki ekonomiyi canladırır.
        • Burada yaşayan yerli halkın temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.
        • Buğday, arpa ve patates üretimi yaygındır.
        • İlçede Kürt, Türk ve Zaza kültürlerinin bir arada yaşadığı, çok dilli ve renkli bir sosyal yapı vardır.
        • Varto’ya Muş şehir merkezinden karayoluyla ulaşım mümkündür.
        • Muş-Bingöl karayolu üzerinden de özel araç yolu ile ilçeye kolaylıkla erişilebilir.
        • Sert karasal iklimin hâkim olduğu bölgede kışlar uzun süre karla kaplı, yazlar ise kısa ama güneşlidir.
        • Hamurpet (Akdoğan) Gölleri, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktasıdır.
        • Varto’da volkanik oluşumlar ve göller yoğun miktarda göze çarpar. Bunlar, bölgeye doğal bir güzellik katar.
        • Tarihi Varto Kalesi ve ünlü Varto köftesi ile popüler olmuştur.

        VARTO GEZİLECEK YERLER

        • Koğ Tepesi
        • Hamurpet Gölü
        • Murat Köprüsü
        • Kale Şehir-Kayalıdere
        • Tepeköy Alpaslan 2 Barajı
        • Yedigöller Yaylası
        • Pir Sultan Abdal Türbesi
        • Molla Ömer Türbesi
        • Gelincik Dağı
        • Ayanlık Yaylası
        • Varto’nun Hisarı
        • Yılanlı Dağ
        • Akdoğan Gölü
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
