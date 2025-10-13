Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış Varto, sıcak insanlarıyla bölgede huzurlu bir yerleşim olarak anılır. Günümüzde ise tarım ve hayvancılıkla geçimin sağlandığı bir yer olmuştur. Bu anlamda Türkiye’yi doğa turizmi açısından geliştiren bir yerdir. Peki Varto hangi şehirde?

VARTO NEREDE?

Varto nerede? Ülkemizin doğusunda yer alan Varto ilçesi, Muş iline bağlıdır. Dağlık arazi, yayla ve doğal su kaynaklarıyla Doğu Anadolu’nun önemli değerlerinden biridir.

VARTO HANGİ ŞEHİRDE?

Varto hangi şehirde yer alıyor? Muş il merkezine yaklaşık olarak 64 km uzaklıkta bulunur. Muş şehrinin kuzeybatı bölümünde konumlanır.

VARTO HANGİ İLDE?

Varto hangi ilde? Varto, Muş’a ait bir yerleşim alanıdır. Bu şehirdeki beş merkez ilçelerden biri olma bayrağına sahiptir.

VARTO HANGİ BÖLGEDE?

Varto hangi bölgede? Doğu Anadolu Bölgesi’nde konumlanan Varto, bulunduğu bölgedeki iklim özelliklerini doğrudan almıştır. Bu bölgede sert karasal iklim vardır. Varto’da da kışlar son derece soğuk ve uzun, yazlar ise serin ve kısa geçer.