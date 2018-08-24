Varzim - Sporting Covilha sahaya çıkıyor

Portekiz 2.Lig maçında Varzim ile Sporting Covilha, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Varzim 3 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Sporting Covilha 4 puanda ve 6. sırada. Varzim, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sporting Covilha, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 394 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Varzim kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Sporting Covilha sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler.

Varzim önceki hafta Uniao Madeira mücadelesinde 3-1 kazandı.

Sporting Covilha ise Varzim maçında 0-0 berabere kaldı.

Varzim, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Sporting Covilha, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Sporting Covilha, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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