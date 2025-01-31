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        Haberler Yaşam Vaşak ile 3 yavrusu karla kaplı arazide görüntülendi

        Vaşak ile 3 yavrusu karla kaplı arazide görüntülendi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ailesi cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:58 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:58
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        Vaşak ile 3 yavrusu karla kaplı arazide görüntülendi
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karla kaplı arazide vaşak ve 3 yavrusu, cep telefonu ile görüntülendi.

        Karlıova-Yedisu kara yolunda seyreden bir sürücü, karla kaplı arazide nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak ile 3 yavrusunu gördü.

        Aracını yol kenarında durduran sürücü, vaşakları cep telefonu ile görüntüledi.

        Vaşaklar, bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu.

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        #vaşak
        #vaşak yavruları
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