Vasco da Gama - Flamengo maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie A maçında Vasco da Gama ile Flamengo, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 01:00. Vasco da Gama 24 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Flamengo 44 puanda ve 4. sırada. Vasco da Gama, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Flamengo, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 534 kodlu maçı oynayanlar; Vasco da Gama galibiyet oranı 3.60, beraberlik oranı 3.00, Flamengo galibiyet oranı 1.70. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Vasco da Gama önceki hafta Ponte Preta mücadelesinde 2-1 kazandı.

Flamengo ise Vitoria karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Vasco da Gama, 20 gol attı ve 19 gol yedi.

Flamengo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Flamengo, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ