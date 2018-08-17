Vasteras SK FK - Sandvikens IF maçı istatistikleri

İsveç 1.Lig Kuzey maçında Vasteras SK FK ile Sandvikens IF, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Vasteras SK FK 37 puanla 1. sırada, Sandvikens IF 21 puanla 10. sırada bulunuyor. Vasteras SK FK, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sandvikens IF, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 355 kodlu maçı oynayanlar; Vasteras SK FK galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sandvikens IF galibiyet oranı 0.00.

Vasteras SK FK son haftadaki Sandvikens IF müsabasında 3-1 yenildi.

Sandvikens IF ise Vasteras SK FK karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Vasteras SK FK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Vasteras SK FK, kendi sahasında 13 gol attı, 4 gol yedi.

Sandvikens IF, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sandvikens IF 10 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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