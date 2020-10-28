Vatan Partililer, Macron ve Charlie Hebdo dergisini Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti

AA

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan partililer, "Kahrolsun Fransız emperyalizmi", "İslam düşmanı ırkçı Macron" sloganları atarak, Türkçe ve Fransızca dövizler taşıdı.

Burada, açıklama yapan Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, Macron'un Türkiye ve İslam düşmanı faaliyetlerinin ardından, Charlie Hebdo dergisinin ve Hazreti Muhammed'e ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hz. Muhammed'e saldıranların insanlığa ve büyük medeniyet birikimine saldırdığını vurgulayan Bursalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron, büyük Türk milletine ve İslam uygarlığına yönelik saldırıları sözde 'ifade özgürlüğü' yalanlarıyla perdeliyor. Onların özgürlük anlayışı, Afrika'da ulusları acımasızca sömürme özgürlüğüdür. Libya'nın üzerine NATO bombaları yağdırma özgürlüğüdür. Doğu Akdeniz’de Türkiye'nin egemenliğine göz dikme özgürlüğüdür. İslam dünyasının kutsalı ve bütün insanlığın değeri olan Hazreti Muhammed’i küstahça karalama özgürlüğüdür."

Hiç kimsenin Türkiye'ye, Türkiye Cumhurbaşkanına, İslam'a, Hz. Muhammed'e hakaret etme özgürlüğüne ve haddine sahip olmadığını ifade eden Bursalı, "ABD'nin dümen suyuna giren Fransa çürümektedir. Macron yönetimi nefret, kin, korku doludur ve çaresizdir. Destekledikleri terör örgütleri PKK/PYD'yi Mehmetçiğimiz ezmiştir. Türkiye'yi darbelerle parçalama girişimi 15 Temmuz'da bertaraf edilmiştir. Doğu Akdeniz’de Macronların yüz yıllık hayalleri mavi vatanımıza gömülmektedir. Azerbaycanımız, onların taşeron devletçiklerini alt etmektedir. Karabağ'da zafere yürümektedir. Türkiye Cumhuriyeti, devletiyle, ordusuyla, milletiyle, genciyle ve yaşlısıyla bu hayasız akını bertaraf etmektedir." şeklinde konuştu.

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.