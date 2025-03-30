Survivor'da veda düellosu... Survivor'da heyecan dokunulmazlık oyunu ile devam etti. İki takım günü kayıpsız geçirmek için zorlu parkura çıktı. Zorlu ada koşulları yarışmacılar arasındaki rekabeti artırırken, tansiyon yükseliyor. Eleme düellosunda finale yükselen iki yarışmacıdan biri Survivor hayallerine ve adaya veda etti. Peki, "Survivor'da kim elendi? 30 Mart Pazar Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, kim gitti?" İşte 30 Mart Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...