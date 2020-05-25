Vefa ekibinden

AA

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge sonrası evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için Antalya'da oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, seyahat izin belgesi, bankacılık işlemleri ve gıda gibi talepleri yerine getiriyor.

Emniyet ve jandarmanın da aralarında bulunduğu 4 bin 106 personelin görevlendirildiği grup, "balon", "tatlı", "televizyon, "elektrikçi", "kitap" gibi bazı farklı istekleri de özveriyle karşılıyor.

- Vatandaşa yalnız olmadıkları hissettirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, AA muhabirine, vatandaşların her türlü talebini yerine getirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Vatandaşlara her konuda yardımcı olduklarını vurgulayan Çalışkan, onlara yalnız olmadıklarını hissettirdiklerini dile getirdi.

Günde ortalama 3 bin 300 çağrı geldiğini anımsatan Çalışkan, taleplerin titizlikle yerine getirildiğini ifade etti.

Çalışkan, çağrılar geldikten 2 dakika sonra ilgili ilçedeki, mahalledeki Vefa Sosyal Destek Grubuna yönlendirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türk bayrağı, Atatürk posteri talebi olan çocuklar da çocuklara balon hediye etmek, tatlı yedirmek isteyen de bizi arıyor. Hemen talepleri karşıladık. EBA'ya giriş yapamayan bir öğrencinin de evinin önüne bahçesi için bir kamyon toprak isteyen yaşlı amcamızın da talebini yerine getirdik. Kitap isteyene, evdeki arıza için elektrikçi, doğum günü için yaş pasta isteyene, televizyonu bozulana yardımcı olduk. Vefa uygulaması, Türk milletinin genlerinde olan yardımlaşma duygusunu yeniden canlandırdı."

İhtiyacı olanların tamamına ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Çalışkan, insanların da ekibe büyük güven beslediğini kaydetti.