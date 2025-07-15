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        Haberler Gündem Güncel Vefalı dost, başından ayrılmadı | Son dakika haberleri

        Vefalı dost, başından ayrılmadı

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde elektrikli bisikletle gezinti yaparken Kızılırmak'a düşen 89 yaşındaki kişinin köpeği "Bediş", sahibini yalnız bırakmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 23:02 Güncelleme: 15.07.2025 - 23:02
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        Vefalı dost, başından ayrılmadı
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        Nevşehir'de Şaban Özel, ırmak kenarında elektrikli bisikletiyle gezinti yaparken dengesini kaybederek Kızılırmak'a düştü.

        Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dizinden ve kolundan yaralanarak ırmağın taşlı kısmında mahsur kalan Özel, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Ambulansa taşınan Özel'i, gezi sırasında kendisine eşlik eden köpeği "Bediş" de yalnız bırakmadı.

        Ambulansa binerek Özel'in bulunduğu sedyeye oturan köpek, çevredekilerin ilgisini çekti. Özel, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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