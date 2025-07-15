Hakan Çalhanoğlu için transfer açıklaması!
Galatasaray'ın transfer etmek istediği 31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu için Inter Başkanı Giuseppe Marotta, milli yıldızın geleceğine dair net konuştu.
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu için Inter Başkanı Giuseppe Marotta'dan net bir açıklama geldi.
TAKIMDAN AYRILMAYACAK
Football Italia'nın haberine göre; Marotta, milli futbolcunun takımdan ayrılmayacağını ve kulübün oyuncusu olduğunu duyurdu.
"HAKAN BİZİM OYUNCUMUZ"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Marotta, "Hakan her yönüyle bizim oyuncumuz ve sezon öncesi kampına çağrıldı" ifadelerini kullandı.