Vejle-Kolding - Odense maçı heyecanı

Vejle-Kolding ve Odense, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:00. 6 puanlı Vejle-Kolding 11. sırada bulunuyor, Odense 2 puana sahip ve 14. sırada. Vejle-Kolding, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Odense son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 530. İddaa'da Vejle-Kolding kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Odense kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Vejle-Kolding son haftadaki Odense müsabasında 0-4 yenildi.

Odense ise Vejle-Kolding maçında 0-4 kazandı.

Vejle-Kolding, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Vejle-Kolding, kendi sahasında 5 gol attı, 5 gol yedi.

Odense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Odense, 4 gol atarken 7 gol yedi.

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