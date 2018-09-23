Velilerin yola açılan kapı isyanı!

Adana'da bir ilkokulun kapısının değiştirilip yola açılan tarafa kapı yapılmasına veliler, "Çocuklarımız araçların altında kalıp ölebilir" diye karşı çıktı.

İHA'nın haberine göre; Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesinde bulunan Semiha Yücel Okulu'nda bir ortaokul bir de ilkokul binası bulunurken okulun kapısı mahalle arasına açılıyordu. Ancak okulun ortaokul binası yıkılınca okul yönetimi yeni kapının ana yol tarafında olacağını bildirdi.

Bu duruma veliler çocuklarının can güvenliklerinin olmayacağını belirterek karşı çıktı. Ancak velilerin bütün ısrarına rağmen mahalle arasında kapı açılacak yer olmasına rağmen yönetim sürekli araçların geçtiği ana cadde tarafından kapı açtırdı. Veliler okul önünde yeni açılan kapı önünde "Çocuklarımız araçların altında kalıp ölebilir. Bu durumun düzelmesi için illaki bir canı mı feda edeceğiz" diyerek tepkilerini dile getirdi. Okul yönetimi ise konuyla ilgili bilgi vermedi.

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