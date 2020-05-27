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Venezuela'da Parra'nın Ulusal Meclis Başkanlığı onaylandı

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ),ocak ayında çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclisin (AN) Başkanı seçilen Luis Parra'nın başkanlığını onayladı. Ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli Guaido'nun sonuçları kabul etmeyerek "paralel seçim" düzenlediği, ocak ayındaki Ulusal Meclis Başkanlığı seçimini kazanan Luis Parra'nın başkanlığı onaylandı

Venezuela
AA

TSJ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile bazı milletvekillerinin alınmadığı iddia edildiği AN'de ocak ayında düzenlenen seçimi kazanan muhalif milletvekili Luis Parra'nın AN Başkanlığı yasallaştı.

Açıklamada, "TSJ'ye bağlı Anayasa Mahkemesi, 5 Ocak 2020'de, 2020-2021 parlamento dönemi için AN yönetim kurulunda Luis Eduardo Parra Rivero'nun başkanlığını, Franklin Duarte'nin birinci, Jose Gregorio Noriega'nın da ikinci başkan yardımcılığını yasal ilan etti." ifadesi yer aldı.

Ayrıca Guaido ve onu destekleyen bazı milletvekillerinin düzenlediği "paralel seçimin" geçersiz olduğu açıklamada belirtildi.

Muhalif meclis AN'de ocakta düzenlenen başkanlık seçimini Parra'nın oy çokluğu ile kazandığı açıklanmış ancak seçim tutanaklarının muhaliflerce çalındığı ileri sürülmüştü.

AA'nın haberine göre; TSJ ise ocak ayının ortalarında, Parra'ya seçim tutanaklarını göndermesi için süre vermişti.

TARTIŞMALI SEÇİMLER

Venezuela'da ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin meşru anayasal kurum olarak tanıdığı AN'de, Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücünün geniş güvenlik önlemleri altında 5 Ocak'ta başkanlık seçimleri için toplanılmış, muhalifler dahil birçok milletvekilinin girdiği binaya, Guaido ve bazı milletvekillerinin alınmadığı iddia edilmişti.

İktidarın Guaido'yu "şov yapmakla", Guaido'nun ise iktidarı "darbecilik ve meclisi militarize etmekle" suçladığı karışıklıklar devam ederken, muhaliflerin yolsuzlukla itham ettiği milletvekili Luis Parra'nın AN'de düzenlenen seçimde 81 oyla başkan seçildiği duyurulmuş ve yemin töreni düzenlenmişti.

GUAIDO'NUN PARALEL SEÇİMİ

Parra’nın başkanlığa seçildiği oylamanın meşru olmadığını öne süren muhalefet Caracas’taki muhalif El Nacional gazetesi merkezinde toplanmış ve paralel oylama yapmıştı.

ABD başta olmak üzere Latin Amerika ve Batı’dan birçok ülkenin tanıdığı seçimde 100 oy aldığı iddia edilen Guaido, muhalifler tarafından yeniden AN Başkanı ilan edilmişti.

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