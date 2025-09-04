Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD'ye "barış ve kararlılık" mesajı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin barışa güçlü şekilde bağlı olduğunu, olası bir saldırı durumunda topraklarını kararlılıkla savunacaklarını belirtti.

Başkent Karakas'ta, Pasifik'te İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anıt açılışında konuşan Maduro, ABD'nin Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesi konusunda uyarılarda bulundu.

Maduro, ülkesinin barışa güçlü şekilde bağlı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz iyi insanlarız, barışı seven insanlarız ama şunu bilin ki topraklarımıza, tarihimize ve haklarımıza dokunulduğunda bizler acımasız savaşçılar oluruz. Bu topraklar Venezuelalıların, Venezuelalı kadınların ve erkeklerin toprağıdır ve hiçbir vatan haini ya da imparatorluk, özgürlük savaşçılarının bize miras bıraktığı kutsal topraklara dokunup kirletemez."

ABD'nin ülkesine yönelik tutumunu eleştiren Maduro, "Bugün emperyalizm yeni bir saldırı başlatıyor. Bu ilk ya da son saldırı değil, sadece başka bir saldırı ve Venezuela ayakta. Size söylüyorum, Venezuela ayakta kalmaya devam edecek, soğukkanlılıkla, kararlılıkla, zafere ve barışa sarsılmaz bir inançla..." ifadelerini kullandı.