Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD'ye "barış ve kararlılık" mesajı | Dış Haberler

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD'ye "barış ve kararlılık" mesajı

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesi konusunda uyarılarda bulundu. Maduro, ülkesinin barışa güçlü şekilde bağlı olduğunu, olası bir saldırı durumunda topraklarını kararlılıkla savunacaklarını dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 09:57 Güncelleme: 04.09.2025 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maduro'dan ABD'ye "barış ve kararlılık" mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin barışa güçlü şekilde bağlı olduğunu, olası bir saldırı durumunda topraklarını kararlılıkla savunacaklarını belirtti.

        Başkent Karakas'ta, Pasifik'te İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anıt açılışında konuşan Maduro, ABD'nin Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesi konusunda uyarılarda bulundu.

        Maduro, ülkesinin barışa güçlü şekilde bağlı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Biz iyi insanlarız, barışı seven insanlarız ama şunu bilin ki topraklarımıza, tarihimize ve haklarımıza dokunulduğunda bizler acımasız savaşçılar oluruz. Bu topraklar Venezuelalıların, Venezuelalı kadınların ve erkeklerin toprağıdır ve hiçbir vatan haini ya da imparatorluk, özgürlük savaşçılarının bize miras bıraktığı kutsal topraklara dokunup kirletemez."

        REKLAM

        ABD'nin ülkesine yönelik tutumunu eleştiren Maduro, "Bugün emperyalizm yeni bir saldırı başlatıyor. Bu ilk ya da son saldırı değil, sadece başka bir saldırı ve Venezuela ayakta. Size söylüyorum, Venezuela ayakta kalmaya devam edecek, soğukkanlılıkla, kararlılıkla, zafere ve barışa sarsılmaz bir inançla..." ifadelerini kullandı.

        ABD İLE VENEZUELA ARASINDAKİ GERGİNLİK TIRMANIYOR

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        Maduro'nun 10 yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist şeklinde tanımlamıştı.

        ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

        Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

        ​​​​​​​Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Hande Erçel'e gönderme II
        Hande Erçel'e gönderme II
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Ağabey ile kardeşin kavgası cinayetle bitti!
        Ağabey ile kardeşin kavgası cinayetle bitti!
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        "En önemli maçımız"
        "En önemli maçımız"
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"