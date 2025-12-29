Habertürk
        VEPARA soruşturmasında 10 tutuklama

        VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 19:45 Güncelleme: 29.12.2025 - 19:45
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıkça ifadeleri alındı.

        Savcılık ifadelerinin ardından 28 şüphelinin 14'ü tutuklanma, 14'ü ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, 10 şüphelinin tutuklanması karar verirken, 18 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmetti.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti.

        Açıklamada, soruşturma kapsamında, Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtilmişti.

        Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle "para nakline aracılık etme" suçunu işlediklerinin belirlendiği bilgisi verilmişti.

        Açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

        Bu kapsamda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği aktarılmıştı.

        Operasyonlarda 28 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 şüphelinin yurt dışında olduğunun tespit edildiği bildirilmişti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

