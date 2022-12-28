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Vergi prim istisnasında ayrıntılara dikkat!

Çalışanlara aylık 1000 TL’ye kadar yapılacak yakacak yardımına vergi ve prim istisnasının ayrıntıları ortaya çıktı. Hazine Maliye Bakanlığı’nın tebliğ taslağının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu da genelge yayımladı. Mükelleflerin istisnadan yararlanabilmek için ayrıntılara dikkat etmeleri gerekiyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Vergi prim istisnasında ayrıntılara dikkat!

Alım gücü hızla gerileyen işçilere nefes aldırmak amacıyla 7420 Sayılı Kanun ile vergi ve prim istisnası uygulanan yemek bedeli artırılırken, ayda 1000 liraya kadar yakacak yardımı da vergi ve prim istisnası kapsamına alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili ayrıntıları 322 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı ile düzenledi. Tebliğ’in önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise yemek ücretleri ile ilgili istisnaya ilişkin genelgenin ardından yakacak yardımıyla ilgili istisnanın ayrıntılarını düzenleyen genelgeyi yayımladı.

7420 Sayılı Kanuna göre, yakacak yardımındaki vergi ve prim istisnası, kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten geçerli olmak üzere uygulanacak. Kanun Resmi Gazete’de 9 Kasım tarihinde yayımlandı.

Buna göre, 9 Kasım’dan itibaren işverenlerce çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve gelir vergisine tabi tutulmayacak.

MEVCUT ÜCRETE İLAVE OLMASI GEREKİYOR

Söz konusu ödemeye vergi ve prim istisnası uygulanabilmesi için ödemenin elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması, aylık 1000 TL’yi aşmaması, 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılması gerekiyor. Mevcut ücrete / prime esas kazanca ilave olması da aranan koşullar arasında yer alıyor.

FATURA ZORUNLULUĞU YOK

Maliye’nin tebliğine göre, söz konusu ödemelere vergi istisnası uygulanabilmesi için çalışanlardan elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine ilişkin fatura veya herhangi bir belge talep edilmeyecek.

SGK’nın genelgesinde ise elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri dışındaki su faturası gibi giderler karşılığı ödemelerin istisnadan yararlandırılmayacağı vurgulandı. Fatura ibraz etme zorunluluğu olmadığına göre, yapılan ödemenin bordroda elektrik, doğalgaz ve ısınma gideri şeklinde belirtilmesi yeterli bulunuyor. Çalışanlara, söz konusu giderleri 1000 TL’nin altında olsa bile 1000 TL tutarında ödeme yapılması, istisnadan yararlanılmasını engellemeyecek.

MEVCUT YAKACAK YARDIMLARINA DA UYGULANACAK

Başta toplu iş sözleşmesi uygulanan sendikalı işyerleri olmak üzere bazı işyerlerinde öteden beri düzenli olarak yakacak yardımı yapılıyor. Her ne kadar mevcut ödemeye ilave olmasa da gerek toplu iş sözleşmesi, gerekse bireysel iş sözleşmesi uyarınca bu şekilde yapılan ve bordroda yakacak yardımı olarak görünen ödemelerin 1000 TL’ye kadar olan kısmına vergi ve prim istisnası uygulanacak. Bu işletmelerin daha önce verdikleri yakacak yardımını 1000 TL’ye tamamlamaları halinde de istisnadan yararlanmak mümkün olacak.

BORDRO HİLESİNE DİKKAT!

İşletmeler bordrodaki toplam ücret tutarında hiçbir değişiklik olmadığı halde ücretin bir kısmını yakacak olarak gösteremeyecekler. Gerçeğe aykırı bildirim yaptığı tespit edilen işverenlerden, istisna kapsamında vazgeçilen vergi primler gecikme cezası ile birlikte geri alınacak.

GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ 78,90 TL

İstisna kapsamındaki yakacak yardımı tutarı 30 Haziran 2023 tarihine kadar aylık 1000 TL olarak uygulanacak. Günlük yemek bedeli bu yıl için 51 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücretteki artışla birlikte prim istisnasına tabi tutulacak günlük yemek ücreti 78,90 TL’ye çıkacak. Yemek ücretinde gelecek yıl uygulanacak vergi istisnasının da prim istisnasına paralel olarak yükseltilmesi bekleniyor.

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