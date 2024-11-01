Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! Vergi yüzsüzleri listesinde hangi firmalar var?
Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan 'vergi yüzsüzleri' şirketlerini açıkladı. 36 bin 806 mükelleften, 7 bin 948'i gerçek kişi, 28 bin 858'i ise tüzel kişi olarak kayıtlara geçti. Ödenmemiş vergi ve cezaların borcu ise toplamda 914,9 milyar TL olarak hesaplandı. İşte, Vergi Yüzsüzleri listesi...
Giriş: 01.11.2024 - 15:52 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:52
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Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL’yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesi ile 1/6/2023 ile 31/5/2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam tutarları 5 milyon TL’yi aşan tarhiyatlara ilişkin listeyi açıkladı. İşte, Vergi Yüzsüzleri listesi...
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VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİ İLK 30
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