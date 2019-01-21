Vestel, akıllı telefon serisi Venus'ün giriş segmentinin yeni modeli e4'ü satışa sundu. Vestel'den yapılan açıklamaya göre, 18:9 geniş ekranıyla dikkat çeken Venus e4, 1440x720 HD Plus çözünürlük ve 5.5 inçlik ekranı ile geliyor.
13 MP arka ve 5 MP ön kamerasında portre modu bulunan Venus e4, 2900 mAh batarya, parmak izi okuyucu, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza sunuyor. Dahili FM radyosu ve çıkarılabilir arka kapağı bulunan Venus e4’te, gece mavisi ve inci siyahı olmak üzere iki renk alternatifi mevcut.
VENUS E4 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
Tavsiye edilen satış fiyatı 1199 TL olan Vestel Venus 4’ün teknik özellikleri ise şöyle:
Ekran Boyutu: 5.5"
Çözünürlük: 1440x720 HD Plus
Ekran Camı: 2.5D cam
İşlemci: Qualcomm SDM 425
İşletim Sistemi: Android Oreo
Çekirdek Sayısı: 4
İşlemci Hızı: 1.4 GHz
Kamera: 13MP Arka, Portre Modu, 5MP Ön, Portre Modu
Flaş: Arka kamerada LED
Video Çözünürlüğü: FHD
Diğer: HDR, filtreleme, özel çekim modları ve panoramik çekim
Pil Kapasitesi: 2900 mAh
Ön Hafıza (RAM): 2 GB
Dahili Hafıza (ROM): 16 GB
Harici Hafıza Desteği: 128 GB’a kadar MikroSD
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