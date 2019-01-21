Vestel, akıllı telefon serisi Venus'ün giriş segmentinin yeni modeli e4'ü satışa sundu. Vestel'den yapılan açıklamaya göre, 18:9 geniş ekranıyla dikkat çeken Venus e4, 1440x720 HD Plus çözünürlük ve 5.5 inçlik ekranı ile geliyor.

13 MP arka ve 5 MP ön kamerasında portre modu bulunan Venus e4, 2900 mAh batarya, parmak izi okuyucu, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza sunuyor. Dahili FM radyosu ve çıkarılabilir arka kapağı bulunan Venus e4’te, gece mavisi ve inci siyahı olmak üzere iki renk alternatifi mevcut.

VENUS E4 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Tavsiye edilen satış fiyatı 1199 TL olan Vestel Venus 4’ün teknik özellikleri ise şöyle:

Ekran Boyutu: 5.5"

Çözünürlük: 1440x720 HD Plus

Ekran Camı: 2.5D cam

İşlemci: Qualcomm SDM 425

İşletim Sistemi: Android Oreo

Çekirdek Sayısı: 4

İşlemci Hızı: 1.4 GHz

Kamera: 13MP Arka, Portre Modu, 5MP Ön, Portre Modu

Flaş: Arka kamerada LED

Video Çözünürlüğü: FHD

Diğer: HDR, filtreleme, özel çekim modları ve panoramik çekim

Pil Kapasitesi: 2900 mAh

Ön Hafıza (RAM): 2 GB

Dahili Hafıza (ROM): 16 GB

Harici Hafıza Desteği: 128 GB’a kadar MikroSD