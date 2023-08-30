Veterinerlik öğrencisi Nimet koyun, keçi sağıyor

Yaz ayları nedeniyle tüm kardeşlerin tarlada, bahçede çalıştığı köyde, anne Fatma Turun'a en büyük desteği ise kızı Nimet veriyor.

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Nimet Turun, ailesinin geçim kaynağı olan küçükbaş hayvanların aşılarını yapıp, sık sık sağlık kontrolünden geçirirken, bir taraftan da annesi ile birlikte yaylaya da giderek kış ayları için yağ, yoğurt ve peynir yapmak için koyun, keçi sağıyor.