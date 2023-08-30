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        Haberler Yaşam Veterinerlik öğrencisi Nimet koyun, keçi sağıyor

        Veterinerlik öğrencisi Nimet koyun, keçi sağıyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Kadıköy köyünde yaşayan 21 yaşındaki veterinerlik fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Nimet Turun, yaz tatilini geçirdiği köyünde kendisi gibi veteriner fakültesi öğrencisi olan 23 yaşındaki erkek kardeşi Yesir ile birlikte ailesine destek oluyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 10:22 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:22
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        Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kadıköy köyünde yaşayan ve geçimlerini tarım yaparak sağlayan 50 yaşlarındaki Fatma ve Salih Turun çifti, tüm zorluklara rağmen 2'si erkek, 5 çocuklarını okutmayı başardı.

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        Turun çiftinin en büyük kızları Berivan, geçen yıl Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 4 yıl önce Yesir Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ni, Nimet ise Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ni kazanarak okumaya başladı.

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        Kızları Kübra, üniversiteye hazırlanıyor. Oğulları Habil ise hem tarlada çalışıyor hem de kardeşleri gibi üniversiteye girebilmek için hazırlık yapıyor.

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        Yaz ayları nedeniyle tüm kardeşlerin tarlada, bahçede çalıştığı köyde, anne Fatma Turun'a en büyük desteği ise kızı Nimet veriyor.

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        Nimet Turun, ailesinin geçim kaynağı olan küçükbaş hayvanların aşılarını yapıp, sık sık sağlık kontrolünden geçirirken, bir taraftan da annesi ile birlikte yaylaya da giderek kış ayları için yağ, yoğurt ve peynir yapmak için koyun, keçi sağıyor.

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        Nimet Turun, 5 yıl önce gözünden yaralanan çoban köpekleri 'Raki' yi tedavi ettiremedikleri için veteriner olmaya karar verdiğini anlattı.

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        Kendileriyle birlikte büyüyen Raki'nin şimdi bir gözü olmadan yaşamını sürdürdüğünü belirten Turun, "Veteriner olmak istedim ve hedefime ulaştım. Hayvancılık yapan babam, benimle birlikte tüm kardeşlerimi okutmaya çalışıyor.

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        Şu an bir erkek kardeşimle birlikte 4'üncü sınıfta gidiyoruz. Okulun tatil olduğu yaz mevsiminde köyümdeki yaylaya çıkarak annemle birlikte koyun, keçi sağıyorum. Bu süre zarfında hayvanların gerekli olan aşılarını yapmayı da ihmal etmiyorum.

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        Bizi zorluklar içerisinde okutan babam çok mutlu. Yaylada, köydeki kadınlarla da güzel bir arkadaşlığımız oluyor. Mezun olduktan sonra memleketime gelip, kendi alanımda çalışmayı düşünüyorum. Bizi zorluklarla okutan babama teşekkür ediyorum" dedi.

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        #Veterinerlik öğrencisi Nimet
        #Nimet Turun
        #Hakkari
        #Yüksekova
        #haberler
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