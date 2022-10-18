Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihleri, VGM'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında netlik kazandı. Ortaöğrenim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrenci bursları bu sene ne kadar olduğu merak konusu olurken, burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki VGM burs başvurusu ne zaman? 2022 - 2023 VGM burs başvuru şartları nelerdir, ne kadar? İşte ayrıntılar...