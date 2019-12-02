2019 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları üniversitede lisans eğitimi alan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Ayrıntılar haberimizde...
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019
VGM lisans burs sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda lisans bursları ocak ayında yatırılmış. Sonuçlar açıklandığı zaman www.vgm.gov.tr adresinden öğrenilecek.
VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.
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