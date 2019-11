VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu binlerce öğrenci tarafından heyecanla beklenmeye devam ediyor. KYK burs ve kredi sonuçları açıklandıktan sonra gözler VGM burs sonuçlarına çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından burs başvuru sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. İşte son duyurular...

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2019 – 2020 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiş ve başvuru değerlendirme işlemlerine başlanmıştır. VGM Burs başvuru değerlendirme sonuçları henüz açıklanmamıştır. Lütfen sitemizdeki duyuruları takip ediniz." denildi.

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA

Burs başvuru sonuçları internet sitesi VGM ANA SAYFASI üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitesi üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.

Ortaöğrenim burs başvuruları, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim burs başvuruları ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

KYK BURSU ALAN VGM BURSU ALABİLECEK Mİ?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alan ya da bu eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilerin Genel Müdürlüğümüze yapmış olduğu burs başvurusu var ise iptal edilecektir.

ÖĞRENİM KREDİSİ ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?

Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

VGM BURSU NEDİR, NEREDEN ALINIR, NE KADARDIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine yılda 8 ay (Ekim-Mayıs),ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yılda 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

Ortaöğrenim burs başvuruları her yıl eğitim döneminin başladığı tarihte başlar ve 1 ay boyunca devam eder. Yükseköğrenim burs başvuruları ise her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında alınır. Her iki bursun başvuruları internet üzerinden elektronik ortamda alınır.

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlükleri bilgilendirmeler yapılacaktır.