Viborg - Naestved karşılaşma önü

Viborg ve Naestved, 09 Eylül 2018 Pazar günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:45. Viborg 12 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Naestved 11 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Viborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Naestved, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 500 kodlu maçı oynayanlar; Viborg galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Naestved galibiyet oranı 4.60. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Viborg son haftadaki Vestsjaelland müsabasında 1-2 yenildi.

Naestved ise Vejle-Kolding karşılaşmasında 4-3 yenildi.

Viborg, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

Naestved ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Naestved, 3 gol atarken 6 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ