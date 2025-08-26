Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Nelsson'dan transfer itirafı - Galatasaray Haberleri

        Victor Nelsson'dan transfer itirafı

        Galatasaray'ın İtalyan ekibi Hellas Verona'ya kiraladığı defans oyuncusu Victor Nelsson, "Benim için Verona'ya gelme kararı, kolay bir karardı" dedi.

        Giriş: 26.08.2025 - 21:17 Güncelleme: 26.08.2025 - 21:17
        Victor Nelsson'dan transfer itirafı!
        Galatasaray'dan Hellas Verona'nın yolunu tutan Victor Nelsson, transfer süreciyle ilgili bir itirafta bulundu.

        TRANSFER İTİRAFI

        Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Danimarkalı savunma oyuncusu, "Sadece birkaç gün içinde bu takıma uyum sağlamak kolaydı. İyi bir oyuncu grubu ve iyi bir teknik ekip buldum. Teknik direktörün ne istediğini olabildiğince çabuk öğrenmeye çalışıyorum. Benim için Verona'ya gelme kararı, kolay bir karardı. Paolo Zannetti uzun zamandır beni istiyordu ve ben de hem kendimi hem de takımı geliştirmek için buraya gelmeyi kabul ettim." dedi.

        1-1 sona eren Udinese maçı için de konuşan Nelsson, "Sahaya her zaman kazanmak için çıkıyoruz ama Udinese maçındaki beraberlik bence adil bir sonuçtu." diye konuştu.

        Nelsson, Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla birlikte transfer olmuştu.

